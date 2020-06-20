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İşte Habertürk'te tansiyonu yükselten CHP tartışması

Gazeteci Süleyman Özışık, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun YPG ve 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili sözlerini hatırlatınca CHP Milletvekili Murat Emir ile karşı karşıya geldi.

Gazeteci Süleyman Özışık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ve YPG ile ilgili sözlerini hatırlattı.

17-25 Aralık sürecinden sonra FETÖ'nün kanallarında boy göstererek örgüte destek veren Kılıçdaroğlu'nun YPG'ye karşı da benzer tutum izlediğini söyleyen Özışık'a itiraz ise programa Ankara'dan katılan CHP Milletvekili Murat Emir'den geldi.

Habertürk'teki canlı yayında iddialarını ispatlamasını isteyen Emir'e söylediklerinin hepsinin ispatlı ve şahitli olduğunu belirten Özışık, zaman zaman üslubun bozulması üzerine programın moderatörü Hülya Hökenek'ten müdahale etmesini istedi. 

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