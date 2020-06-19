BIST 113.612
DOLAR 6,85
EURO 7,66
ALTIN 383,49
GÜNCEL

Vali Yerlikaya’dan LGS'ye girecek gençlere başarı mesajı

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Twitter’dan yaptığı paylaşımla, Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) girecek olan gençlere başarı temennisinde bulundu.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımla, Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) girecek gençlere başarı temennisinde bulundu.

Vali Yerlikaya paylaşımında şunları kaydetti:

"Sevgili gençler yarın sınavınız var. Biliyorum hepiniz çok heyecanlısınız. İstanbul'umuzda sınava rahat girebilmeniz için gerekli tedbirler alındı. Bizim evde de sınav heyecanı var. Bir baba olarak aynı heyecanı bende yaşıyorum. Sizler bizim göz aydınlığımız geleceğimizsiniz. Çok çalıştınız, gayret gösterdiniz. Bu sınava hazırlandınız. Sizleri çok seviyoruz, sizlere inancımız, güvenimiz tam. Emeklerinizi karşılığını inşallah en güzel şekilde alacaksınız, hepinize başarılar diliyorum."

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan adaylık açıklaması
Libya Başbakanı Serrac: Türkiye'ye minnet duyuyoruz
Sınır ötesi operasyonda PKK noktaları vuruldu
Ozan Tufan'a verilen 2 maçlık men cezası 1 maça indirildi
Albayrak: Türkiye'yi büyük hedeflere taşıyacağız
Bakan Karaismailoğlu Şırnak'ta STK temsilcileri ile bir araya geldi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cüneyt Özdemir nasıl hem yandaş hem de yalaka oldu?
Adana'da su basan hastanenin bodrum katında mahsur kalan engelli kadını dalgıçlar kurtardı
Babalar günü mesajları kısa duygusal babalar günü sözleri
HDP'li Garo Paylan'a Cüneyt Özdemir üç kolay soru sordu!
AK Parti: TBMM Başkanlığı'na yeniden Mustafa Şentop'u aday göstereceğiz
Yetenek sınavı ile öğrenci alan okullar listesi 2020
Mevlüt Çavuşoğlu'dan İtalyan mevkidaşı ile ortak basın toplantısı
Elif Gören'in eşi Yalım Gören kimdir Survivor Elif kocası ne iş yapıyor?