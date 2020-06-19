BIST 113.612
DOLAR 6,84
EURO 7,66
ALTIN 383,72
MEDYA

Cüneyt Özdemir nasıl hem yandaş hem de yalaka oldu?

Her gazetecinin sorması gereken soruyu sordu Cüneyt Özdemir. Takdir edilmesi gerekirken, hem linç edildi hem de yandaş ve yalaka olarak yaftalandı. Cüneyt Özdemir'e bu öfkenin sebebi gazetecilik yapmaktan başka bir şey değil. Peki Cüneyt Özdemir tüm bunlara ne diyor?

Cüneyt Özdemir Youtube kanalında yine bir ilki gerçekleştirdi. Kendisiyle röportaj yapan Özdemir, HDP'li Garo Paylan'a o soruyu sorduğu için hedef haline geldiğini söyledi.

Ahmet Şık, Barış Atay, Enver Aysever gibi isimlerin kendisine "Neden o soruyu sordun?" diyerek saldırdığını vurgulayan Cüneyt Özdemir gün boyunca sosyal medyada linç edildi.

Peki Cüneyt Özdemir ne sormuştu Garo Paylan'a... Üç kez üst üste... "HDP-PKK" ilişkisini sordu. HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan üç soruya da cevap vermektense topu yuvarlamayı tercih etti.

Tabii ki zor durumda kaldı. Tabii ki sıkıntılı anlar yaşadı. Hal böyle olunca, hedefteki kişi Cüneyt Özdemir oldu.

Hadi Özışık, Süleyman Özışık ve Abdurrahman Uzun Perde Arkası'nda Cüneyt Özdemir'in nasıl yandaş ve yalaka kulübüne girdiğini konuştu. #cüneytözdemir #hdp #perdearkası

ABONE OL: https://bit.ly/2vwnLtx

DESTEK İÇİN KATIL: https://bit.ly/2AqHsEY 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Fransız başlığı attı: Libya’nın Sultanı Erdoğan
Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir tehdit daha
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum belli oldu (19 Haziran)
KKTC'de kabine değişikliği
Dilek Dündar için yakalama kararı!
Çorum'u karıştıran ilan: Aslanımız Tacettin kaybolmuştur
ÖNCEKİ VİDEOLAR
HDP'li Garo Paylan'a Cüneyt Özdemir üç kolay soru sordu!
Adana'da su basan hastanenin bodrum katında mahsur kalan engelli kadını dalgıçlar kurtardı
Babalar günü mesajları kısa duygusal babalar günü sözleri
AK Parti: TBMM Başkanlığı'na yeniden Mustafa Şentop'u aday göstereceğiz
Mevlüt Çavuşoğlu'dan İtalyan mevkidaşı ile ortak basın toplantısı
Yetenek sınavı ile öğrenci alan okullar listesi 2020
Acun Ilıcalı'dan Ebru Gündeş ve O Ses Türkiye açıklaması! Murat Boz ayrılıyor mu?
Elif Gören'in eşi Yalım Gören kimdir Survivor Elif kocası ne iş yapıyor?