Cüneyt Özdemir nasıl hem yandaş hem de yalaka oldu?

Cüneyt Özdemir Youtube kanalında yine bir ilki gerçekleştirdi. Kendisiyle röportaj yapan Özdemir, HDP'li Garo Paylan'a o soruyu sorduğu için hedef haline geldiğini söyledi.

Ahmet Şık, Barış Atay, Enver Aysever gibi isimlerin kendisine "Neden o soruyu sordun?" diyerek saldırdığını vurgulayan Cüneyt Özdemir gün boyunca sosyal medyada linç edildi.

Peki Cüneyt Özdemir ne sormuştu Garo Paylan'a... Üç kez üst üste... "HDP-PKK" ilişkisini sordu. HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan üç soruya da cevap vermektense topu yuvarlamayı tercih etti.

Tabii ki zor durumda kaldı. Tabii ki sıkıntılı anlar yaşadı. Hal böyle olunca, hedefteki kişi Cüneyt Özdemir oldu.

Hadi Özışık, Süleyman Özışık ve Abdurrahman Uzun Perde Arkası'nda Cüneyt Özdemir'in nasıl yandaş ve yalaka kulübüne girdiğini konuştu. #cüneytözdemir #hdp #perdearkası

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