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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kars Barajı’nın açılışında konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kars Barajı’nın açılışına video konferansla katıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve beraberindekiler Kars'ta düzenlenen törende açılış kurdelesini kesti.

Erdoğan: "Gelişmiş ülkelerin dahi çaresiz kaldığı salgın sürecini, hem sağlık altyapımızla hem gıda ve temizlik tedarik zincirimizle hem de kamu güvenliği bakımından örnek bir yönetimle göğüsledik."

 "2020'nin ilk çeyreğinde mart ayının önemli kısmını salgınla mücadeleyle geçirmemize rağmen yüzde 4,5'lik büyüme oranı elde ettik."

 "Yılın ikinci yarısıyla birlikte, ekonomide gerçekten çok büyük bir ivme bekliyoruz."

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