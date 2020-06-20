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MAGAZİN

Danla Bilic'ten şaşırtan itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Instagram hesabından yaptığı canlı yayında Survivor yarışmacısı Cemal Can ile 5 ay evli kaldıklarını, ihanet yüzünden boşandıklarını açıkladı. Danla Bilic'in şaka mı yaptığı, ciddi mi olduğu merak konusu oldu.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020 yarışmacısı Cemal Can ile çok yakın arkadaş olan fenomen Danla Bilic, canlı yayın yaptığı esnada söyledikleriyle kafaları karıştırdı. Cemal Can ile 5 ay evli kaldıklarını söyleyen Danla, evliliklerinin ihanet yüzünden bittiğini ileri sürdü.

"Boşanıp arkadaş kaldık"

Çektiği makyaj videolarıyla adını duyuran Danla Bilic, karantinada olduğu günlerde Instagram'dan canlı yayın yaparak takipçilerinin sorularını yanıtladı. Survivor yarışmacısı Cemal Can Canseven ile çok yakın olan Danla Bilic, ağızları açık bırakan bir itirafta bulundu.

Aldattığı için aydıldık

Magazin Kolik'in ortaya çıkardığı detayda; Danla, canlı yayın esnasında Cemal ile 5 ay evli kaldıklarını söylüyor. Cemal Can'ın kendisini aldattığını söyleyen Danla Bilic, onunla çok iyi arkadaş kaldıklarını da sözlerine ekledi.

Esprili kimliğiyle tanınan Danla Bilic'in bu sözlerinin gerçekliği ise henüz bilinmiyor.

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