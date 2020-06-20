Aksaray'da kadın cinayeti! Rabia Ergin dini nikahlı eşi tarafından öldürüldü

Aksaray'da, bugün saat 13.30 sıralarında Hasas Mahallesi 6645 Sokak´taki bir apartmanın 2nci katında bir kadın cinayeti daha meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan Ahmet Koyak (49),dini nikahlı eşi Rabia Ergin (36) ile evin mutfağında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Koyak, evdeki tabancayı alıp, Rabia Ergin'e tabancayla 8 el ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan Ergin, yaşamını yitirdi.

"EŞİMİ ÖLDÜRDÜM GELİN ALIN"

DHA'da yer alan habere göre daha sonra evden çıkan Ahmet Koyak, gittiği Fatih Mahallesi´nde polisi arayıp, "Eşimi öldürdüm. Gelin beni alın" dedi. Gelen polisler tarafından gözaltına alınan Koyak, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

"NEDEN ÖLDÜRDÜNÜZ?" SORUSUNA YANIT!

Ahmet Koyak, basın mensuplarının "Neden öldürdünüz?" sorusuna, "Geçimsizlik yüzünden" cevabını verdi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Rabia Ergin'in ölüm haberini alan yakınları evin önünde sinir krizi geçirdi. Ahmet Koyak´ın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.