Esed Rejimi askerlerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama: 15 ölü

Suriye'nin Dera kentinin doğusundaki Kehil kasabasına giden yolda rejim askerlerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

Patlamada hayatını kaybeden rejim askerlerinin sayısının 15 olduğu belirtilirken, yaralanan 25 askerin ise çevre hastanelere kaldırıldığı öğrenildi. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.