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DÜNYA

Esed Rejimi askerlerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama: 15 ölü

Suriye'nin Dera kentinde Esad rejimine bağlı askerleri taşıyan otobüsün geçişi sırasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden rejim askeri sayısı 15, yaralı sayısı ise 25 olarak açıklandı.

Suriye'nin Dera kentinin doğusundaki Kehil kasabasına giden yolda rejim askerlerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

Patlamada hayatını kaybeden rejim askerlerinin sayısının 15 olduğu belirtilirken, yaralanan 25 askerin ise çevre hastanelere kaldırıldığı öğrenildi. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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