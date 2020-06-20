Mahalle karıştı! 7 yaşındaki çocuğa çarpan sürücü tekme tokat dövüldü
SİVAS'ta sokakta arkadaşlarıyla oynayan Yaren Eylül Öz'e (7) otomobil çarptı. Küçük kızın ağır yaralandığı kazanın ardından mahalleli, sürücü F.A.'yı tekme tokat dövdü.
Kaza, saat 15.30 sıralarında, Yunus Emre Mahallesi 15'inci Sokak'ta meydana geldi. F.A. yönetimindeki otomobil, sokakta arkadaşlarıyla oynayan Yaren Eylül Öz'e çarptı. Yaren kanlar içinde kalırken, mahalleli, sürücü F.A.'ya saldırdı. Mahalleli, F.A.'yı tekme tokat dövdü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yaren Eylül Öz, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.
Sürücü F.A. da Numune Hastanesi'nde tedaviye alındı.