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Acun Ilıcalı'dan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftine ziyaret

TV8'nin patronu Acun Ilıcalı, Bodrum'da tatil yapan Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz çiftini ziyeret etti.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Bodrum'da Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz çiftini evlerinde ziyaret etti. Misafirliğe küçük sarı renkli nostaljik aracıyla giden Ilıcalı, o anların fotoğraflarını ve videosunu Instagram'dan paylaştı.

Televizyon ve eğlence dünyasının iki dev ismi bugün bir aradaydı. Acun Ilıcalı, Bodrum'da tatil yapan Cem Yılmaz'ı ziyaret etti.

Instegram'dan paylaştı

lıcalı, Bodrum'da tatil yapan Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya çiftini evlerinde ziyaret etti. Ünlü televizyoncu Yılmaz'la nostaljik araçların önünde çekildikleri fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.

Acun Ilıcalı daha sonra küçük sarı renkli aracına binerek evine doğru yola çıktı.

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