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Testi pozitif çıktı sosyal medyadan uyardı

Kayseri’de Covid-19 testi olan bir kişi sosyal medyadan “Testim pozitif çıktı benimle görüşen varsa söylesin” çağrısında bulundu.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Yukarı Borandere köyünde yaşayan Hacı G. sosyal medyadan geçtiğimiz çarşamba günü babasının ateşinin 40 derece olduğunu ve hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Hacı G. sosyal medyadan kendisinin de teste tabi tutulduğunu ve eve kapandıklarını açıkladı. Hacı G. bugün ise Covid-19 testinin pozitif çıktığını yazdı ve test sonucunu yine sosyal medya hesabından paylaşarak, “Arkadaşlar sonucum pozitif çıktı benimle görüşen varsa söylesin” çağrısı yaptı.

Ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan Hacı G. ambulansın içinden görüntü çekerek, “Gidip de dönmemek var hakkınızı helal edin” dedi.

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