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Bursa'da 2 kişi sel nedeniyle hayatını kaybetti

BURSA'nın Kestel ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

BURSA'nın Kestel ilçesine bağlı kırsal Dudaklı, Narlıdere, Aksu ve Kayacık mahallelerinde akşama doğru etkili olan kuvvetli sağanak, sele yol açtı. Bu mahallelerdeki yollar su altında kaldı. Çok sayıda araç selde sürüklendi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, sel olayının ihbar edilmesinin hemen ardından bölgeye ekiplerin sevk edildiğini söyledi. Jandarma, Karayolları, Bursa Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve sağlık ekiplerinin hızlı bir şekilde bölgede çalışmalarına başladığını belirten Canbolat, "Akşama doğru etkili olan şiddetli yağışın ardından sel bölgesinde ekiplerimiz çalışıyor. Bu mahallelerimizde bazı evleri su bastı. Dudaklı Mahallesi'nde bir evde 20-25 yaşlarında engelli bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisini aldık" dedi. Canbolat, bölgeye gitmek üzere yola çıktığını sözlerine ekledi.

5 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı

Öte yandan; ilçede 5 kişinin sel sularına kapılıp kaybolduğu ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanı Soylu bölgeye hareket etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aşırı yağış nedeniyle selin meydana geldiği Bursa'ya gitti. Alınan bilgiye göre; Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla aşırı yağışın sele neden olduğu Bursa'nın Kestel ilçesinde incelemelerde bulunacak.

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