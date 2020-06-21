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POLİTİKA

Son anket, yarın seçim olsa... İşte Ak Parti'nin oy oranı!

Korona salgını sonrası ilk kamuoyu araştırmasını MAK DANIŞMANLIK yaptı. Yüz yüze yapılan araştırmada, çıkan sonuçlar hayli çarpıcı.

Korona salgını sonrası ilk kamuoyu araştırmasını MAK DANIŞMANLIK yaptı. Yüz yüze yapılan araştırmada, çıkan sonuçlar hayli çarpıcı.

Yarın seçim olsa hangi parti ne kadar oy alır sorusunun cevabında AK Parti'nin oyu yüzde 30'a kadar gerilemiş görünüyor.

CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Meral Akşener, Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu, MHP Devlet Bahçeli, Deva Partisi Ali Babacan...

HDP ve Saadet Partisi'nin oy oranları kararsızlar dağıtıldıktan sonra bakın sonuçlara nasıl yansıyor.

MAK Ajansın sahibi Mehmet Ali Kulat'la bu akşam yapılan araştırmanın sonuçlarını konuştuk. İyi seyirler...

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