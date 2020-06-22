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MEDYA

Bay Yanlış 1. bölüm fragmanı

Bay Yanlış dizisi 1. bölümüyle 23 Haziran 2020 Cuma akşamı FOX'ta olacak. Bay Yanlış'ın bu hafta yayınlanacak ilk bölümünde neler yaşanacak?

Bay Yanlış 1. bölüm fragmanı yayınlandı.Bay Yanlış'ın ilk bölümünde neler yaşanacak? Bay Yanlış 23 Haziran 2020 Cuma akşamı FOX'ta...

Özgür, zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran bar sahibidir. Ezgi ise artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp evlenmeye kararlıdır. Ezgi’nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi’nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?

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