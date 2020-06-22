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Adana'da denizde kaybolan Ali'nin cesedi bulundu

ADANA'nın Karataş ilçesi sahilinde, dün babasıyla Babalar Günü'nde serinlemek için girdiği denizde kaybolan Ali Ercan Karayiğit'in (12) cansız bedenine ulaşıldı. Denizden Sahil Güvenlik ekiplerinin çıkardığı baba Habip Karayiğit ise dün yaşamını yitirmişti.

Olay, dün öğle saatlerinde, Karataş sahilinde meydana geldi. Babalar Günü'nde, babası Habip Karayiğit ile serinlemek için denize giren Ali Ercan Karayiğit, suyun derinleşmesiyle çırpınmaya başladı.

Karayiğit, oğlunu kurtarmaya çalıştı ancak başaramadı. Denizde çırpınan baba ve oğlunu gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Habip Karayiğit, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkarılırken, Ali Ercan Karayiğit de denizde kayboldu. Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye götürülen Habip Karayiğit, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karayiğit'in cansız bedeni, otopsi için morga götürülürken, Ali Ercan'ı bulmak için ekipler, gece saatlerine kadar arama yaptı ancak sonuç alınamadı. Bugün sabah saatlerinde yeniden arama çalışmasına başlayan ekipler, minik Ali Ercan'ın cesedine ulaştı. Küçük çocuğun cansız bedeni, denizden çıkarılıp, limana getirildi. Buradaki incelemenin ardından Ali Ercan Karayiğit'in cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. 

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