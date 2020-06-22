ATV Müge Anlı canlı yayında Ayşe Altuntaş cinayetinin dehşete düşüren detayları

ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı'nın programında 18 Temmuz 2019 günü Gaziosmanpaşa'daki evinden çıkan ve kayıp olarak aranan Ayşe Altuntaş'ın hem sevgilisi hemde kuzeni olan Mehmet Taşdelen tarafından canice öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden Mehmet Taşdelen, Ayşe Altuntaş'ın cesedinin yerinin gösterdi. Cinayetin detayları ise dehşete düşürdü.