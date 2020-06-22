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YEREL

Market çalışanı otomobilin motoruna sıkışan yılanı eliyle çıkarttı

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde bir markette çalışan kişi, park halindeki otomobilinin motor kısmına giren yılanı eliyle çıkartarak doğaya bıraktı.

İlçedeki bir markette çalışan Feyzullah Yağcı'nın (29) Bahçeli Mahallesi'nde park halindeki otomobilinin motor kısmına yılan girdi. 

Görenlerin bilgi vermesi üzerine Yağcı, otomobilinin motor kaputunu açarak eline aldığı bez ve sopa yardımıyla yılanı çıkarttı. 

Yılanı bir süre elinde tutan Yağcı, daha sonra doğal ortamına bıraktı.

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