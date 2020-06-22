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DÜNYA

Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar

MEKSİKA'da kaydedilen görüntülerde arabaya bağlanan bir kadının acımasızca kırbaçlandığı görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki yağıyor.

Son dönemlerde uyuşturucu kartelleri arasındaki savaşın tırmandığı Meksika'dan gelen son görüntüler kan dondurdu.

Acımasızca kırbaçladılar

Sosyal medyada da büyük tepki çeken görüntülerde bir kadının arabaya bağlanarak acımasızca kırbaçlandığı görülüyor.

Kırsal bir bölgede kaydedilen görüntüde kadının akıbeti ise bilinmiyor.

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