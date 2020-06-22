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Safiye Soyman Bodrum'da otel kapattı

Son olarak Faik Öztürk ile ünlü bir markanın reklam yüzü olan Safiye Soyman, kazancını yine işine yatırdı. 30. sanat yılına özel albümününde yer alan tüm şarkılara klip çekmek için Bodrum'da otel kapattı.

Safiye Soyman ve Faik Öztürk, son oynadıkları reklam filmleriyle adlarından söz ettirirken bir anda Soyman'ın Bodrum'da otel kapatmasıyla dikkatleri üzerlerine çekmeleri bir oldu. Oynadığı reklam filminden ne kadar kazandığı merak konusu olan Safiye Soyman, kazancını yine işe yatırdı. 

Soyman, Temmuz ayı ortasında tüm platformlarda yerini alacak yeni albümü "Nerde Kalmıştık"taki şarkıları için Erkan Nas yönetmenliğinde klip çekti. 

Çekimler için Bodrum'da yer alan bir oteli bir haftalığına kapatan Soyman, müzik şirketinin sahibi Bülent Kaya ile birlikte seti ziyaret eden basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Son zamanlarda sanat camiası ve şarkıcılar hep single çıkarttığına dikkati çeken Safiye Soyman, şunları söyledi:

"Biz de dedik ki 'Nerde Kalmıştık' diyerek yok olmaya yüz tutan albüm geleneğini devam ettirelim. Sevgili patronumuz Bülent Kaya'da bu konuda bizden desteğini esirgemedi ve şarkılarımızı bir bütün halinde, albüm şeklinde sizlerle buluşturmaya karar verdik.''

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