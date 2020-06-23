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Dereye düşen yavru karaca boğulmaktan son anda kurtuldu

RİZE’de ayağı kayan yavru karaca düştüğü derede sürüklenirken boğulmaktan son anda kurtuldu.

İkizdere ilçesi Cimil Köyü’nde kayadan yukarıya tırmanmaya çalışan yavru karacanın ayağı kayınca dereye düştü. Derenin şiddetiyle bir süre sürüklenen yavru karaca son anda kara parçasına tutunmayı başarabildi. Kendini dereden dışarıya atabilen yavru karaca koşarak bölgeden uzaklaştı.

Cep telefonuyla görüntülendi

O anlar ise Erhan Mahmudoğlu isimli bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

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