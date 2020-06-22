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MEDYA

Namuslu gazetecilikten bahsedene bakın hele!

Süleyman Soylu'nun Saygı Öztürk'e yönelik sözleri üzerine hemen herkes namuslu gazetecilik dersi vermeye başladı. Ben bir anımı anlattım, yaptığım haberi çarpıtan kişi şimdi namuslu gazetecilik taslıyor.

Gazetecilik namusu şu sıralar gündemde. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Sözcü gazetesi yazarı o sözleri çok tartışıldı. Saygı Öztürk köşe yazısında "Ben namussuz gazetecilik yaparsam önce o dilimi kendim keserim"diyerek kendini savunadursun, destekçileri boş durmadı. 

Sözcü yazarı Rahmi Turan, Saygı Öztürk'e destek verenlerden sadece biri. Rahmi Turan kirli geçmişine rağmen, "Namuslu gazetecilik"ten söz etti. 

Hatırlayın Rahmi Turan, "Külliye'ye çıkan bir CHP'li" haberiyle aylarca tartışma yaratmış ve Muharrem İnce'nin ismini vermişti. 

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