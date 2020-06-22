Namuslu gazetecilikten bahsedene bakın hele!

Gazetecilik namusu şu sıralar gündemde. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Sözcü gazetesi yazarı o sözleri çok tartışıldı. Saygı Öztürk köşe yazısında "Ben namussuz gazetecilik yaparsam önce o dilimi kendim keserim"diyerek kendini savunadursun, destekçileri boş durmadı.

Sözcü yazarı Rahmi Turan, Saygı Öztürk'e destek verenlerden sadece biri. Rahmi Turan kirli geçmişine rağmen, "Namuslu gazetecilik"ten söz etti.

Hatırlayın Rahmi Turan, "Külliye'ye çıkan bir CHP'li" haberiyle aylarca tartışma yaratmış ve Muharrem İnce'nin ismini vermişti.