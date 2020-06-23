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AK PARTİ

Süleyman Soylu AK Parti'den ayrılıyor mu?

Süleyman Soylu'nun AK Parti'den ayrılacağına dair küçük de olsa bir emare de yok. Ama Halk TV'nin programcısı, Sözcü gazetesinin eski röportajcısı Özlem Gürses Öyle diyor.

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Peki Özlem Gürses bu kanıya nasıl varmış? Perde Arkası'nı izlemiş tabii ki... Süleyman Özışık'la Hadi Özışık'ın youtube kanalı demiş, sonra da kehanetini bir bir sıralamış.

Konuşmasının sonunda da sözü Berat Albayrak'a getirmiş tabii... Bir kavga var diyor, kavganın galibini Berat Albayrak olarak ilan ediyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Süleyman Soylu'yu desteklemekten vazgeçtiğini, MHP'li Cemal Enginyurt başta olmak üzere herkesin ahaber'e çıktığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'a destek verdiklerini söylüyor. Söylüyor da söylüyor anlayacağınız.

Ben de bunun üzerine oturdum bir analiz yaptım. Buyurun izleyin...

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