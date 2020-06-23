Alanyaspor-Trabzonspor maçı sonu Ahmet Ağaoğlu sahaya daldı

Trabzonspor, 90+5'te yediği golle Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Bordo-mavililerde Majid Hosseini 80. dakikada, Alanyaspor'da ise Fabrice N'Sakala 83. dakikada kırmızı kart gördü. Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır sakatlık nedeniyle ikinci yarıda görev yapmadı.

İlk kavga tribünde başladı: Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Bakasetas'ın uzatma dakikalarında beraberliği getiren golünün ardından iki kulüp yöneticileri arasında sözlü tartışma çıktı. Protokol tribününde başlayan sözlü tartışma saha içine taşındı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da sahaya indiği görüldü. Bazı kulüp yöneticilerinin de dahil olmasıyla arbedeye dönüşen olaylar, araya girenler tarafından yatıştırıldı. Yaşanan kısa süreli arbedenin ardından taraflar sahadan ayrılıp, soyunma odasına gitti.

''Kaç promil alkol çıkacağını önce bir tespit edelim'': Karşılaşmanın ardından Beyaz TV'ye telefonla bağlanan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, müsabaka sonunda tartışma yaşadığı Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kendisinin alkollü olduğunu iddia ettiğini belirterek, "Şimdi uçağı bekletiyoruz, İlçe Jandarma Karakolundan ekip talep ettik, alkol muayenesine gireceğiz. Anasından doğduğundan beri ağzına alkol koymayan birinin kanında ya da nefesinde kaç promil alkol çıkacağını önce bir tespit edelim" dedi.

''Ağza alınmayacak küfürler ettiler'': Ahmet Ağaoğlu, maçta iki kulübün yöneticileri arasında 30 metrelik mesafenin olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: "Bizim bulunduğumuz tarafa ağza alınmayacak küfürler ederek gelen kardeşi miymiş, ağabeyi miymiş bilmiyorum. Oradan bizim olduğumuz bölüme kadar gelip, ağza alınmayacak küfürler etmesini gerektiren ne vardı? Bunlar sorulacak sorular. Sanki kimse bize küfür etmedi, sataşmadı, hakaret etmedi, bizi tahrik etmedi... Sadece orada değil olaylar biraz yatıştıktan sonra saha içinden de bana küfür edildi. Özellikle bana.