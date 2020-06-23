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Metin Feyizoğlu'na baro başkanlarından şok! Arkalarını döndüler

Baro Başkanları, 27 saat sonra kendileriyle görüşmeye gelen Metin Feyzioğlu’nun içeri girmesini istemedi...

Baro başkanları Feyzioğlu'na sırtlarını döndü, alana almadı
Baro Başkanları, 27 saat sonra kendileriyle görüşmeye gelen Metin Feyzioğlu’nun içeri girmesini istemedi. Polisten, Metin Feyzioğlu’nun içeri girişi için barikatı açmamasını isteyen başkanlar, Feyzioğlu’na yönelik de, “Çok teşekkür ederiz, sayenizde oldu bunlar dedi. Feyzioğlu ise, “Benim sayemde olmadı ama birliğimizi bozduğunuz için olabilir” karşılığını verirken baro başkanları da “Birliğimizi siz bozdunuz dedi. Baro başkanları, tartışmanın devamında Feyzioğlu’na “Gölge etmeyin sayın Başkan” dedi.

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