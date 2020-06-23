Ankara'da baro başkanları Anıtkabir'e doğru yürüyorlar

Çoklu baro sistemini öngören yasal düzenleme çalışmasına tepki olarak yürüyüş başlatan 60’a yakın baro başkanı dün, Ankara’ya ulaştı.

Ancak güvenlik güçleri, korona pandemisinden dolayı “Valilik izni yok” diyerek kente girişlerine izin vermezken arbede çıktı.

Bunun üzerine polisler baroların yürüyüşünü engellemek için barikat kurmuştu. Daha sonra avukatlar barikatların önünde oturma eylemi başlattı

İzin çıktı

İki gündür süren baroların eylemlerinden sonra karar açıklandı. Barolara Ankara'ya yürüyerek girme izni verildi.

Fevzioğlu'nu almayacaklar

27 saat boyunca bekletilen baro başkanları bakanlıkla yapılan görüşmenin ardından Anıtkabir'e doğru yürümeye başladı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun alınmayacağı belirtildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yapılan müzakere sonunda avukatlar şehir kapısıba 200 metre topluca yürüyecek ardından araçlarla Anıtkabir'e girecek.

Akşener devreye girdi

Ankara girişinde bekletilen baro başkanlarını ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, başkanlara itidal çağrısı yapıp, “Kişisel girişimlerimle gereken çabaları göstereceğim” dedi.

Akşener parti genel merkezine gelir gelmez yoğun bir telefon trafiği başlattı.