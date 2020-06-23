Candaş Tolga Işık: Galatasaray şampiyon olmasın iradesi var

Serdar Ali Çelikler, Candaş Tolga Işık ve Mehmet Ayan'ın İnternethaber için yayımladığı KIRMIZI ÇİZGİ programında Galatasaray'ın geleceği masaya yatırıldı. Candaş Tolga Işık, 'Galatasaray şampiyon olmasın' diye uğraşan iradeler olduğunu iddia etti. Serdar Ali Çelikler ise 'Galatasaray'ın işi bitti' dedi.