BIST 115.923
DOLAR 6,86
EURO 7,77
ALTIN 388,03
İNTERNETHABER TV

Candaş Tolga Işık: Galatasaray şampiyon olmasın iradesi var

Serdar Ali Çelikler, Candaş Tolga Işık ve Mehmet Ayan'ın İnternethaber için yayımladığı KIRMIZI ÇİZGİ programında Galatasaray'ın geleceği masaya yatırıldı.

Serdar Ali Çelikler, Candaş Tolga Işık ve Mehmet Ayan'ın İnternethaber için yayımladığı KIRMIZI ÇİZGİ programında Galatasaray'ın geleceği masaya yatırıldı. Candaş Tolga Işık, 'Galatasaray şampiyon olmasın' diye uğraşan iradeler olduğunu iddia etti. Serdar Ali Çelikler ise 'Galatasaray'ın işi bitti' dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Libya'dan BM İnsan Hakları Konseyi'ne mesaj: İşbirliğine hazırız
DSP seçim kanununa ilişkin önerilerini İYİ Parti ve BBP'ye sundu
Türkiye'den Macron'a sert yanıt: Akıl tutulmasıyla izah edilebilir
İstifa etmeyi düşünüyor mu? TTB Başkanı Feyzioğlu'ndan olay açıklamalar
Meral Akşener'in kürsüye çıkardığı Serhan Koray Çiftçi'nin eğlence fotoğrafları internete düştü
Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı: Beni derinden sarsan olay
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Metin Feyizoğlu'na baro başkanlarından şok! Arkalarını döndüler
Serdar Ali Çelikler'den şok iddia, Ali Koç'u istemiyorlar!
Lise taban puanları Çanakkale 2019 nitelikli lise yüzdelik dilimleri tablosu
Şanlıurfa'da yılanların çiftleşme dansı kamerada
Kuşadası’nda şehir merkezine inen domuzlar yiyecek aradı
Sakarya lise taban puan tablosu 20120 yüzdelik dilimler kaç oldu
Bursa'da dağ yarıldı, sel suları fışkırdı! O anlar kamerada
Balıkesir lise taban puanları 2020 nitelikli lise yüzdelik dilimleri tablosu