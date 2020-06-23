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MEDYA

İstanbul bugün felaketi yaşadı! A haber muhabiri canlı yayında yaralandı

İstanbul Beşiktaş’ta fırtına ve dolu anlarını canlı yayında aktaran A Haber muhabiri aldığı darbe sonucu hafif şekilde yaralandı.

İstanbul’da şiddetli fırtına etkili olurken o anları canlı yayında izleyicilere aktaran A Haber muhabiri zor anlar yaşadı. Şiddetli fırtınanın etkisi ile ağaçtan kopan dal parçasının kafasına çarpması ile yaralanan muhabir canlı yayında korku dolu anlar yaşadı.

Muhabir canlı yayında yaşadığı zor anları şu sözlerle duyurdu:

“Biz Beşiktaş’tayız. Burada durmakta oldukça zorlanıyoruz. Çok fazla dolu yağışı var. Yollar adeta göle döndü şu an. Sadece 3 dakika içinde yollar bu hale geldi. Trafik kilitlendi, araçlar ilerleyemiyor. Şu an yayın yapmak çok zor, hem sağanak hem dolu yağışı var. Gözümü açamıyorum. Şu an kafamıza ağaç düştü.”

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