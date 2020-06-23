Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan istifa açıklaması

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Kendisine yönetilen eleştirilere yanıt veren Feyzioğlu, Özdemir'in, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "İstifa etmemi gerektiren herhangi bir durum yok. Benle ilgili değil. Ben kanun koyucu değilim" yanıtını verdi.

Baroların yapısını değiştirecek kanun değişikliğine karşı Savunma Yürüyüşü'ne başlayan ve Ankara'nın girişinde polis tarafından engellenen baro başkanları önceki gün polis müdahalesiyle karşılaştı. Yürüyüşleri engellenen baro başkanları Ankara'nın girişinde oturma eylemine başladı ve dün geceyi dışarıda geçirdi.

Soğuk ve yağmurlu havanın etkili olduğu gecenin ardından sabah saatlerinde baro başkanlarının yürüyüşüne izin verildi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ise baro başkanlarıyla görüşmek için alana 27 saat sonra gitti, ancak korteje alınmadı. Öte yandan Feyzioğlu dün baro başkanlarına polis müdahalesi sırasında kişisel sosyal medya hesabı Instagram'dan yürüyüşe katılmayan diğer baro başkanlarıyla Anıtkabir'e gerçekleştirdiği bir fotoğraf karesi paylaşmasıyla eleştirildi.