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Max Kruse Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu yüzünden mi ayrıldı?

Beyaz Çizgi yorumcusu Candaş Tolga Işık, Max Kruse'nin Fenerbahçe'den ayrılık sebebine ilişkin perde arkasında yaşananları açıkladı.

Kırmızı Çizgi ekibinden Candaş Tolga Işık, Fenerbahçe'nin ligdeki durumunu analiz ederken Ali Koç'un takımdan ayrılması durumunda gidişatın daha kötüye gideceğini çünkü sponsorlukların Koç sayesinde geldiğini iddia etti.

Işık, Fenerbahçe'de transfer bölümünde en etkin isim olan Emre Belözoğlu'nun, Max Kruse'un takımdan gidiş sebebi üzerinde etkili olmadığını, futbolcunun parasal sebepler nedeniyle takımdan gitme kararını aldığını söyledi.

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