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İstanbul Esenyurt’ta su basan bodrum katta dehşete düşüren görüntüler

İSTANBUL Esenyurt’ta etkili olan şiddetli yağmurun ardından dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı. Su basan bodrum katta mahsur kalan bir kişinin ellerini dışarı çıkararak yardım istediği anlar saniye saniye görüntülendi. Vatandaşlar ise mahsur kalan kişinin nefes alabilmesi için önce su hortumu uzattı daha sonra kovalar ile suyu temizlemeye çalıştı.

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Esenyurt'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taştı. Şiddetli sel sularının ardından Pınar Mahallesi’nde bir sokak üzerinde bulunan birçok evin bodrum katını sel suları bastı.

Öte yandan; su basan bodrum katta mahsur kalan bir kişinin ellerini dışarı çıkararak yardım istediği anlar saniye saniye görüntülendi. Vatandaşlar ise mahsur kalan kişinin nefes alabilmesi için önce su hortumu uzattı. Vatandaşlar, daha sonra ellerine aldıkları kovalar ile suyu temizlemeye çalıştı. Mahsur kalan kişi, vatandaşların yardımı ile kurtarıldı.

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