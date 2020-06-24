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POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu 'tedbir aldınız mı?' diye soran CNN Türk muhabirine yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt'ta yoğun yağış sonrası su baskınları olan mahallede incelemelerde bulunurken, "Uyarılar yapılıyordu, tedbir aldınız mı?" diye soran CNN Türk muhabirine, "20-25 yıldır tedbir almayanlara bu soruyu sorabilirsin" şeklinde yanıt verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sel felaketinin yaşandığı Esenyurt'ta incelemelerde bulundu.

Vatandaşlarla konuşan İmamoğlu, “Bu sorunu inşallah bu yaz bitireceğiz inşallah" dedi. Vatandaşlara gerekli yardımın yapılacağını belirten İmamoğlu, sel felaketinden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

CNN Türk muhabirine tedbir yanıtı

İmamoğlu’nun incelemeler sırasında CNN Türk muhabirinin sorduğu, "Uyarılar yapılıyordu, tedbir aldınız mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Nasıl bir tedbir mesela sorduğunuz? Yağmuru durduramayız biliyorsunuz. Ama biz bu sorunu çözeceğiz. 20-25 yıldır tedbir almayanlara bu soruyu sorabilirsin."

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