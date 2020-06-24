ABD'de ırkçılık karşıtı eylemler sürüyor: Beyaz Saray yakınlarında ABD bayrağı yakıldı

ABD'de George Floyd'un ırkçı cinayete kurban gitmesinin ardından başlayan eylemler sürüyor.

Washington'daki gösterilerde de, eylemciler tarafından birkaç noktada ABD bayraklarının yakıldığı görüldü.

Beyaz Saray'ın birkaç blok ötesinde bulunan ve ismi 'Black Lives Matter' olarak değiştirilen 16. Cadde'de bulunan eylemciler, devam eden gösteriler sırasında ABD bayrağı yaktı.

Washington'da yaşayan gazeteci Rona Doğan da, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda "Beyaz Saray karşısında Amerikan Bayrağı yakıldı. Polis protestoculara etten duvar ördü, Beyaz Saray'a çıkan yollar kapatıldı" ifadelerine yer verdi.