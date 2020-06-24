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MEDYA

İstanbul'daki dev hortumla selfie yaptı!

İSTANBUL'da dün meydana gelen hortumdan yeni görüntüler ortaya çıktı. Büyükçekmece Gölü’nde ortaya çıkan dev hortumla selfie çeken bir kadın cep telefonu kamerasına yansıdı

İstanbul’da dün şiddetli yağmur ve dolu etkili oldu. Sağanak yağış öncesinde Büyükçekmece ve Çatalca ilçesinde görülen dev hortum ortaya çıktı. Hortum bölgede bulunan vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından saniye kaydedildi.

Bir kadının hortum ile selfie çekindiği anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Kadının ve yanında bulunan bir kişinin yaklaşan hortuma karşı soğukkanlılığını koruması izleyenlerde şaşkınlık oluşturdu.

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