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Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç çocukları önünde kavga ettiler!

Eski futbolcu Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç arasında sular durulmuyor. Çocuğunu almaya giden Emre Aşık, neye uğradığını şaşırdı. Çocuklarının yanında tartışmaları ve çocuğun ise ağlayarak babasına “Ben seni sevmiyorum artık” demesi ise dikkat çekti.

Sosyal medyada tepki toplayan görüntüler sonrası Yağmur Sarnıç, evde dadı ve babaları tarafından çocuklara şiddet uygulandığını iddia etti. Sarnıç, darp raporlarını paylaşarak instagram hesabından açıklama şu açıklamaları yaptı:

“Çocuklarımın darp videolarını yüreğim dayanmadığı için ve o hallerini ileri de kendilerinin görmelerini istemediğim için sadece mahkemeye sunacağım… Fakat çocuklarımın o evde dadı ve babaları tarafından darp edildiğinin ispatıdır bu raporlar ben artık başla bir şey söyleyemiyorum..!!!”

“Bu görüntüleri izlemeye dayanamayan, tepki gösterenlere soruyorum peki suçlu ve bu görüntülere sebep kim? Ben ve çocuklarım her hafta sonu bunu yaşıyoruz ve ben çocuklarımın ağlayarak bizi bırakma anne demesine rağmen ciğerim parçalanarak onları kendi elimle vermek zorunda kalıyorum. Acaba beni anlayan ne hissettiğimi hissedebilen var mı?” dedi.

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