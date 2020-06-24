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Esenyurt'ta mucize kurtuluş! Murat Coşkun nasıl hayata tutunduğunu anlattı

Dün Esenyurt'ta yaşanan sel felaketine Murat Coşkun'un görüntüleri damgasını vurmuştu. 50 yaşındaki Murat Coşkun, 13 dakika boyunca bir hortum sayesinde nefes aldı ve hayata tutundu. Yaşadığı kabus dolu anları CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk'e anlattı.

Murat Coşkun, şöyle konuştu:

Evet bu hortumla 10-13 dakika boyunca nefes aldım. Şinorkel gibi kullandım ve nefes almaya çalıştım. Beni hayata bağlayan bu hortum oldu. Bu hortum olmasaydı ölmüştüm.

Sel sırasında dışarıdaydık. Cam patladı, diğer camları kapatayım diye içeri girdim. Onlar da patladı. oda kapıları kağıt gibi yırtılmaya başladı. Dolap kapıları bir sağa bir sola vuruyor. Kapıyı açamadım. Kapının kolu kırıldı. Son bir hamle ile parmaklıklara sarıldım. Bir dakika boyunca nefes alamadım. Sudan dışarıya elimi uzattım. Komşularımdan birisi bana hortumu uzattı. 13 dakika boyunca sol kolumla kendimi demirlere kilitledim. Burnumu kapattım ve hortumu ağzıma alarak nefes almaya çalıştım. Su yutmamaya gayret etmeye çalıştım.

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