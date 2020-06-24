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Ankara'da polis memuru uyardığı vatandaşın saldırısına uğradı

ANKARA Kızılay'da denetim yapan polislerden biri, uyardıkları öfkeli vatandaşın saldırısına uğradı. Kameralar kaydettiği o anlarda polis memuru aldığı darbe sonrası olduğu yere yığılıp kaldı.

Ankara'da maske uygulaması yapan polis, yayalardan birine kırmızı ışık uyarısı yapınca tekmeli saldırıya uğradı.

Acılar içinde yere yığıldı

Kızılar Meydanı'nda maske denetimi yapan ekipler, kırmızı ışıkta geçen yayaya ceza yazmak istedi. Yapılan uyarı sonrası küplere binen vatandaş, kendisine müdahale eden polislere saldırdı. Bu esnada bir polis memuru aldığı darbe sonrası olduğu yere yığılıp kaldı.

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