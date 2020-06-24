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MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 150 metrelik mağara imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Haftanin'de süren Pençe-Kaplan Operasyonu'nda, teröristler tarafından kullanılan 150 metrelik bir mağaranın tespit edilerek kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Haftanin'deki Pençe-Kaplan Operasyonu'nu başarıyla sürdüren komandolar, teröristlerce kullanılmak üzere geliştirilen doğal bir mağara tespit etti.

Mağaranın içinde, hilti kullanılarak tünel açıldığı ve uzunluğunun da 150 metreyi bulduğu belirlendi.

PKK'lı teröristler tarafından ağır silah mevzisi olarak kullanıldığı değerlendirilen mağara ve içerisindeki 150 metre uzunluğundaki tünel komandolarca kullanılamaz hale getirildi.

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