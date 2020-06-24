Zehra Aydınlı ile Temmuz 2020 burç yorumları

KOÇ: Temmuz ayına çok enerjik başlayacaksınız. Bitiremediğiniz projelerinizi, işlerinizi, bu ara çok rahat şekilde halledebilirsiniz. Ek olarak, taşınma planları da yapabilirsiniz.

BOĞA: Temmuz ayı gelir elde etmenize, para kazanmanın yeni yollarını bulmanıza yardımcı olacak. Ama büyük hayaller kurarken adımlarınızı temkinli atmalısınız.

İKİZLER: Temmuz ayında insanlar hem fikirlerinize hem cazibenize aşık olabilir. Yeni arkadaşlar hayatınıza girebilir, patronlarınız ve iş arkadaşlarınızla aranızda yaşanabilecek yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olun.

YENGEÇ: Temmuz ayı yengeçler için iş ortamında hareket yaşayacakları bir ay olacak. Profesyonel alanınızda adres değişikliği olabilir. Aynı zamanda, ikili ilişkilerde size zaman kaybettiren kişilerle bağlantılarınız kopuyor.

ASLAN: Temmuz ayı siz aslanların sağlığına özen göstermesi gereken bir ay. Yeni insanlarla tanışırken ilerlemenize izin vermeyen geçmiş bağımlılıklardan kurtuluyorsunuz!

BAŞAK: Temmuz ayında karşınıza birden fazla seçenek çıkabilir. İkili ilişkilerinizde ve evliliğinizde artık neyin değişmesi gerektiğini görmeye başlayacaksınız.

TERAZİ: Temmuz ayı sizlerin fikirlerinde daha net olacağı bir ay. Yabancı kişilerle tanışma ve yolculuk fırsatınız olabilir. İş hayatınızda ise güven ve istikrar arayacaksınız.

AKREP: Temmuz ayında yurtdışında çalışma fırsatı veya bir eğitim fırsatı yakalayabilirsiniz. Çalışma ortamında birlikte çalıştığınız kişilerle yanlış anlaşılmalara karşı temkinli olmalısınız. Beslenmenize dikkat etmelisiniz.

YAY: Temmuz ayında ne kadar yetenekli olduğunuzun farkına varacaksınız. Yeni projeler üzerinde çalışmaya başlayabilirsiniz. Yeni bir ilişkiye yelken açabilirsiniz. Ya da kötü giden bir ilişkiyi sonlandırabilirsiniz.

OĞLAK: Temmuz ayında ilişkiniz başka bir seviyeye geçiyor. Evlilik kararınız yolda olabilir. Yeni iş fırsatları karşınıza çıkarken fikirlerinizde ve planlarınızda değişiklikler olacak.

KOVA: Kova ve yükselen Kova burçları ihmal ettiğiniz sağlık problemlerine dikkat!

BALIK: Balık ve yükselen Balık burçları sosyal çevre alanınızda bir yapılanmaya ihtiyacınız var.