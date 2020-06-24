Zehra Aydınlı ile Temmuz 2020 burç yorumları
Temmuz 2020'de tüm burçlar için genel bakışı sizler için derledik. Temmuz 2020 burç yorumları Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık için neler getirecek? Gezegen hareketlerinin burçlar üzerinde etkileri nasıl olacak?
KOÇ: Temmuz ayına çok enerjik başlayacaksınız. Bitiremediğiniz projelerinizi, işlerinizi, bu ara çok rahat şekilde halledebilirsiniz. Ek olarak, taşınma planları da yapabilirsiniz.
BOĞA: Temmuz ayı gelir elde etmenize, para kazanmanın yeni yollarını bulmanıza yardımcı olacak. Ama büyük hayaller kurarken adımlarınızı temkinli atmalısınız.
İKİZLER: Temmuz ayında insanlar hem fikirlerinize hem cazibenize aşık olabilir. Yeni arkadaşlar hayatınıza girebilir, patronlarınız ve iş arkadaşlarınızla aranızda yaşanabilecek yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olun.
YENGEÇ: Temmuz ayı yengeçler için iş ortamında hareket yaşayacakları bir ay olacak. Profesyonel alanınızda adres değişikliği olabilir. Aynı zamanda, ikili ilişkilerde size zaman kaybettiren kişilerle bağlantılarınız kopuyor.
ASLAN: Temmuz ayı siz aslanların sağlığına özen göstermesi gereken bir ay. Yeni insanlarla tanışırken ilerlemenize izin vermeyen geçmiş bağımlılıklardan kurtuluyorsunuz!
BAŞAK: Temmuz ayında karşınıza birden fazla seçenek çıkabilir. İkili ilişkilerinizde ve evliliğinizde artık neyin değişmesi gerektiğini görmeye başlayacaksınız.
TERAZİ: Temmuz ayı sizlerin fikirlerinde daha net olacağı bir ay. Yabancı kişilerle tanışma ve yolculuk fırsatınız olabilir. İş hayatınızda ise güven ve istikrar arayacaksınız.
AKREP: Temmuz ayında yurtdışında çalışma fırsatı veya bir eğitim fırsatı yakalayabilirsiniz. Çalışma ortamında birlikte çalıştığınız kişilerle yanlış anlaşılmalara karşı temkinli olmalısınız. Beslenmenize dikkat etmelisiniz.
YAY: Temmuz ayında ne kadar yetenekli olduğunuzun farkına varacaksınız. Yeni projeler üzerinde çalışmaya başlayabilirsiniz. Yeni bir ilişkiye yelken açabilirsiniz. Ya da kötü giden bir ilişkiyi sonlandırabilirsiniz.
OĞLAK: Temmuz ayında ilişkiniz başka bir seviyeye geçiyor. Evlilik kararınız yolda olabilir. Yeni iş fırsatları karşınıza çıkarken fikirlerinizde ve planlarınızda değişiklikler olacak.
KOVA: Kova ve yükselen Kova burçları ihmal ettiğiniz sağlık problemlerine dikkat!
BALIK: Balık ve yükselen Balık burçları sosyal çevre alanınızda bir yapılanmaya ihtiyacınız var.