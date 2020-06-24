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MAGAZİN

Hülya Avşar'dan peçe açıklaması

Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra ile beraber yemeğe çıktı. Magazin muhabirleriyle de kısa bir sohbet eden Avşar'ın 'peçe' açıklamaları ise olay oldu.

Babalar Günü sebebiyle geç de olsa bir kutlama yemeği yiyen Kaya Çilingiroğlu, Zehra Çilingiroğlu ve Hülya Avşar, çıkışta magazin muhabirleriyle kısa bir sohbet etti ve Avşar, her zamanki gibi açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti. 

Daha önce maskesiz bir şekilde sahilde yürürken görüntülenmesiyle olay olan Hülya Avşar, bu kez basın mensuplarının karşısına siyah maskesiyle beraber çıktı ve 'peçe' yorumuyla olay oldu. İşte Avşar'ın açıklamaları:

"Ben şimdi anlıyorum neden peçe takıyorlarmış. Çok uyanıklarmış. Bunların başımıza geleceğini biliyorlarmış. O kadar kıyamet kopardık, ben yazılar yazdım. Zehra görmüştü bir tanesini "öcü" demişti. Korkmuştu.''

''Bazen böyle tamamen kapanıyorlar ya. Kusura bakmasınlar. Dolayısıyla bununla ilgili yazılar yazmıştım. Daha beyaz çarşaf da olabilir falan diye... Sonunda gördünüz mü? Biz de taktık peçeyi...'' 

''Fakat nasıl yemek yiyorlarmış onu da öğrendim. Zormuş da.... Tabii ki gerçekten şuna inanıyorum ki çok zor hayatları varmış. Bir kere sıcak... Yemek yemek zor. Allah kolaylık versin..."

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