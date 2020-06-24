İstanbul'da hortumun motosikleti savurma anı kamerada

İstanbul’da dün öğle saatlerinde etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar ile birlikte hortum oluştu. Büyükçekmece Ahmediye Mahallesi’nde kaydedilen görüntüler hortumun şiddetini gözler önüne serdi.

Görüntüde, hortum bir iş yerinin önünde duran eşyaları ve motosikleti savurduğu görülüyor.