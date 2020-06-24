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Ünlü şarkıcı Alişan ailesiyle birlikte kaza geçirdi

Ünlü şarkıcı Alişan bugün öğleden sonra ailesiyle birlikte şahsi otomobile İstanbul’dan İzmir’e giderken kaza geçirdi.

İstanbul'dan İzmir'e gittiği öğrenilen Alişan'ın kullandığı 34 BAB 35 plakalı cip, İzmir-İstanbul Otoyulu'nda Çerkezosmaniye Mahallesi yakınlarında sağ arka aksının kırılması sonucu bariyerlere çarpıp devrildikten sonra 30 metre sürüklendi.

Kazadan Alişan ile araçta bulunan eşi Buse Varol ve oğlu Burak (2) yara almadan kurtulurken, ailenin yabancı uyruklu çocuk bakıcısı ise olay yerine gelen ambulansla Akhisar'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Alişan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolda seyir halindeyken ne olduğu anlamadan aracın bariyerlere çarptıktan sonra devrildiğini belirterek: "Büyük şok yaşadık, ölümden döndük. Hayatımda ilk kez kaza yapıyorum, verilmiş sadakamız varmış. Sonra gördük ki aracın aksı kopmuş.

"Çocuk bakıcısı yaralı kurtuldu": Böyle bir aracın aksı nasıl kopabilir hayret ediyorum. Büyük şok yaşadık." diye konuştu.

Ünlü ismin yaşadığı kazada araçta bulunan yabancı uyruklu çocuk bakıcısı ise hafif yaralı olarak Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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