BIST 114.920
DOLAR 6,86
EURO 7,75
ALTIN 392,04
DÜNYA

Meksika’daki depremin sarsıcı görüntüsü! İkiye ayrıldı

Meksika'da yetkililer, ülkenin güney ve orta kısımlarında hissedilen 7.4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı. Deprem ile ilgili görüntüler ise şoke etti.

Meksika Ulusal Deprem Bilimi Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, Salı günü yerel saat ile 10.29'da, güney eyaleti Oaxaca'da 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Oaxaca valisi Alejandro Murat, Pasifik kıyısında bir binanın çökmesi sonucu bir kişinin öldüğünü, bir kişinin de yaralandığını bildirdi.

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, “Her şey yolunda” açıklaması yaparak liman, havalimanı, rafineri, baraj gibi “stratejik altyapıda” sorun olmadığını duyurdu ve Meksikalıları sakin ama temkinli olmaya çağırdı.

Deprem nedeniyle Meksika'nın Pasifik kıyıları ve Orta ve Güney Amerika için tsunami uyarısı yapıldı.

Depremin, 640 km uzaktaki başkent Mexico City'de de hissedildiği, binaların sallandığı, insanların panik halinde sokağa fırladığı bildirildi.

Meksika medyası, başkentte henüz herhangi bir hasar bildirimi yapılmadığını duyurdu.

Meksika'da 2017'de meydana gelen bir depremde 355 kişi yaşamını yitirmişti.

Mexico City belediye başkanı Claudia Sheinbaum, Twitter'da paylaştığı mesajda "Şimdiye dek büyük bir olay bildirilmedi" diye yazdı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan'dan çok samimi FETÖ açıklamaları! Saflığımıza bak
Tunceli'de komünist başkanla teması olan 4 başkan evlerinde karantinaya alındı
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 7 bin 17 kişiye idari işlem uygulandı
AK Parti'den gıda güvenliği için yasa teklifi! Büyük cezalar yolda
Bakan Berat Albayrak'tan dikkat çeken mesaj: TL’ye güvenen herkes kazanacak
Emre Kılınç: Galatasaray'a söz verdim oraya gideceğim
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hülya Avşar'dan peçe açıklaması
İsrail savaş uçakları Suriye'yi vurdu: 14 ölü
Maketten konut satışı mağdurları için araştırma önergesi
Hortuma yakalanan sürücünün zor anları kamerada
İstanbul'da hortumun motosikleti savurma anı kamerada
Amasya lise taban puanları 2020-2021 nitelikli lise yüzdelik dilimleri tablosu
MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 150 metrelik mağara imha edildi
Meksika’daki depremin sarsıcı görüntüsü! İkiye ayrıldı