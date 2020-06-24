Baro başkanları sırtını dönmüştü! Metin Feyzioğlu istifa mı ediyor?

Metin Feyzioğlu istifa mı ediyor? Baro başkanları Metin Feyzioğlu‘nu aralarına neden almadı? Mecliste neler görüşülmüş? Kimler o toplantıya katıldı? Kimler gelmek istemedi?

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Perde Arkası programında Hadi Özışık ve Süleyman Özışık’a samimi açıklamalarda bulundu.