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Baro başkanları sırtını dönmüştü! Metin Feyzioğlu istifa mı ediyor?

Baro başkanlarının protesto ettiği Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Perde Arkası programında Hadi Özışık ve Süleyman Özışık’a samimi açıklamalarda bulundu.

Metin Feyzioğlu istifa mı ediyor? Baro başkanları Metin Feyzioğlu‘nu aralarına neden almadı? Mecliste neler görüşülmüş? Kimler o toplantıya katıldı? Kimler gelmek istemedi?

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Perde Arkası programında Hadi Özışık ve Süleyman Özışık’a samimi açıklamalarda bulundu.

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