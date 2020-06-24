BIST 115.405
DOLAR 6,86
EURO 7,73
ALTIN 390,44
YEREL

Sultangazi’de 10 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı

İSTANBUL Sultangazi’de 10 yaşındaki çocuk sevmek için yanına gittiği köpeğin saldırısına uğradı. Dudağından ve kolundan ısırılan çocuk bir süre konuşamayacak.

Olay, Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi’nde dün yaşandı. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde 10 yaşındaki Übeyde Güvenir evinin önüne oynamaya çıktı. Sokakta yatan köpeği gören Güvenir, yanına yaklaşarak sevmek istedi. Köpek çocuk tam kendine yaklaşınca Güvenir’in üzerine atlayarak dudağından ve kolundan ısırdı. O esnada orada olan başka bir çocukta, köpeği Güvenir’in üzerinden çekerek uzaklaştırdı. Çocuklarının kanlar içinde yerde yattığını gören aile büyük panik yaşadı. Yaşadığı şokun etkisinden çıkan aile çocuğu hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi edilen Übeyde Güvenir'in dudaklarına dikiş atılıp kolu sarıldı. Dikişleri nedeniyle çocuğun bir süre konuşamayacağı öğrenilirken, saldırgan köpek de Sultangazi Belediyesi’ ekipleri tarafından götürüldü.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Afrin'de bombalı terör saldırısı: 2 ölü 5 yaralı
Selahattin Demirtaş'tan Adalet Bakanı Gül'e çağrı: İlk defa ricada bulunuyorum
Bakan Varank video paylaşıp duyurdu: SARB-83 ilklere imza atarak testi geçti
Ekrem İmamoğlu'ndan deprem açıklaması: Hep birlikte süreci yönetmeliyiz
Sultangazi’de 10 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı
Giuliano Fenerbahçe'ye geri dönüyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul Büyükçemece'de kara bulutlar
CNN TÜRK canlı yayında taksi plakası tartışması! 'Beni tehdit ettiniz'
Büyükbaş kurbanlık fiyatları 2020 kaç hisse girilir?
Hülya Avşar'dan peçe açıklaması
İsrail savaş uçakları Suriye'yi vurdu: 14 ölü
Küçükbaş kurbanlık fiyatları 2020 belli oldu mu kaç paradan başlıyor?
Hortuma yakalanan sürücünün zor anları kamerada
Kurbanlık fiyatları 2020 küçükbaş büyük fiyatı kaç paradan başlıyor?