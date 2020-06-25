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Ekrem İmamoğlu zor durumda kalsın diye rögara kum torbası attılar

Ekrem İmamoğlu'nun 'pandeminin göbeğinde belediye otobüslerine doluştular' iddiasının doğru olmadığının ortaya çıkmasının ardından bu kez de sosyal medyada "İSKİ rögarı tıkansın diye kum torbası atıldığı" görüntüleri paylaşıldı.

İstanbul'daki sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken, yine siyasi tartışmalar ön plana çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın çevrelerin ortaya attığı iddia çok konuşuldu.


Sosyal medyada İSKİ rögarına kum torbası atıldığı iddialarına ilişkin görüntüler paylaşıldı. Ekrem İmamoğlu, "zor durumda kalsın" diye kum torbalarının bilerek atıldığı ileri sürüldü. 

Akıl tutulması ve millet düşmanlığı dediler

Twitter'de kimi yorumcular "alçaklık" olarak niteledi ve "İSKİ logarlarına kum torbası atmak hangi inancın cevaz verdiği eylemdir" denildi.  Görüntüler akıl tutulması ve millet düşmanlığı olarak nitelendirildi.

"Şimdi de organize kum torbası kötülüğü mü?"

Tartışılan iddia gazeteci Ahmet Hakan'ın da gündemindeydi. Bugünkü köşesinde bu konuya değinen yazar, İmamoğlu'nun doğru çıkmayan Fazilet Durağı iddiasını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

OTOBÜSLER dopdolu olsun, “Ekrem İmamoğlu bu işi yönetemiyor” densin diye bir grup AK Partilinin organize olup pandeminin göbeğinde belediye otobüslerine doluşması iddiası ortaya atılmıştı.

İddiayı İmamoğlu dillendirmiş, ardından kendisine kayıtsız şartsız destek veren “tarafsız” gazeteciler, hiçbir sorgulamaya gerek duymadan “Evet, böyle oldu” diye ortalığı velveleye vermişlerdi.

Sonuç? İddianın aslı astarının olmadığı kanıtlandı.

Ve şimdi de yeni bir organize kötülük iddiası.

Güya şöyle bir olay olmuş:

İstanbul’da aniden bastıran yağmur sırasında birileri, rögarları kum torbalarıyla tıkamaya kalkışmış. Amaçları, Ekrem İmamoğlu’nu beceriksiz göstermekmiş.

Fakat bu sefer şöyle bir farklılık var: Sütten ağzı yanan Ekrem İmamoğlu ve onun “tarafsız” gazetecileri... “Organize kum torbası kötülüğü” iddiasına üfleyerek yaklaştılar.
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