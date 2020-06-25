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Üsküdar’da pes dedirten görüntü; Kur’an-ı Kerim’i yırtarak çöpe attı

İSTANBUL Üsküdar’da henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından Kur’an-ı Kerim’in sayfaları yırtılarak çöpe atıldı. Kur'an-ı Kerim'e yönelik bu çirkin davranış, mahalleli tarafından büyük tepki toplarken şahsın Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını yere atma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

Olay, Üsküdar’da geçtiğimiz Pazartesi ve Salı günü gece sıralarında meydana geldi. İddiaya göre henüz kimliği belirsiz bir kişi tarafından Kur'an-ı Kerim’in sayfaları iki gün üst üste yırtılarak cadde boyunca yerlere atıldı. Yere atılan sayfalardan bir miktarı buruşturularak çöp konteynerlerine de atıldı. Gece vardiyasında inşaatta çalışan işçilerin sabahın erken saatlerinde işten eve dönerken yerlere saçılan Kuran-ı Kerim’in sayfalarını farkederek polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. İnşaatta çalışan işçiler de yere saçılan ve çöplere atılan sayfaları alarak inşaatta çalışırken kullandıkları baretin içine koyarak cami imamına teslim ettiler. Kimliği belirsiz şahsın Kuran-ı Kerim‘i yırtarak yere atması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Öte yandan polis ekiplerinin çirkin davranışı gerçekleştiren şahısları arama çalışmaları devam ediyor.

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