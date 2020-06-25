Hülya Avşar peçe yorumuyla olay oldu! Tepkiler çığ gibi büyüdü

Peçe diye başlıyor sözlerine. Peçe takan kadınlar üzerinden kızı Zehra'nın inançlı kadınlar için kullandığı "Öcü" sözlerini gülerek hatırlatıyor. İnternethaber stüdyolarındaki Perde Arkası programında Hadi Özışık, Süleyman Özışık ve Habertürk sunucusu Veyis Ateş bu konuyu konuştu. Galiba en doğru cevabı Veyis ateş verdi. İşte Hülya Avşar yorumu... İyi seyirler...

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