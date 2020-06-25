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İNTERNETHABER TV

Hülya Avşar peçe yorumuyla olay oldu! Tepkiler çığ gibi büyüdü

Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın korona maskesi ile peçe benzetmesi yapmasına tepki yağdı. Peçeyle ilgili açıklamaları sonrası sessiz kalan Hülya Avşar, eleştirilerin hedefinde.

Peçe diye başlıyor sözlerine. Peçe takan kadınlar üzerinden kızı Zehra'nın inançlı kadınlar için kullandığı "Öcü" sözlerini gülerek hatırlatıyor. İnternethaber stüdyolarındaki Perde Arkası programında Hadi Özışık, Süleyman Özışık ve Habertürk sunucusu Veyis Ateş bu konuyu konuştu. Galiba en doğru cevabı Veyis ateş verdi. İşte Hülya Avşar yorumu... İyi seyirler...

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