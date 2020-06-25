Bakan Süleyman Soylu İdlib için toplanan para miktarını duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da düzenlenen İdlib İnsani Yardım Toplantısı'dan konuştu.

Bakan Soylu, İdlib'e yönelik yardım kampanyasının başlatıldığı 13 Ocak'tan itibaren 717 milyon 63 bin 102 lira toplandığını açıkladı.

''Nerede bir mazlum varsa bunların yanında bu millet yer alır''

Soylu'nun açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıya telefonla bağlandı ve açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: Nerede bir mazlum varsa bunların yanında bu millet yer alır. İnşallah bundan sonra da yer almaya devam edecektir. Komşumuz sınır boylarında verdiğimiz mücadele çok önem arzediyor. İnşallah konutları süratle, şu yaz mevsimi içinde, hedefimizi gerçekleştiririz.