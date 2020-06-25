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Bakırköy sahilinde tehlikeli serinleme

Yaz aylarının gelmesi ile Türkiye'nin dört bir tarafından boğulma haberleri gelirken Bakırköy sahilinde bir araya gelen 3 çocuk, yüzmenin yasak olduğu alanda denize girerek hayatlarını tehlikeye attı.

Bakırköy sahilinde akşam saatlerinde bir araya gelen 3 çocuk, denize girmenin yasak olduğu alanda denize girerek adeta hayatlarını tehlikeye attı. İskeleden denize atlayan çocuklar, tehlikeye aldırış etmedi. Çocuklardan birisi yüzmeyi bildiklerini ifade ederek, "Evet abi yüzüyoruz su on numara, fena. Her vakit yüzüyoruz geçen gün on buçukta yüzdük. Yüzmeyi biliyoruz abi, yüzmeyi bilmesek yüzmeyiz. Maskeyle yüzmeyi denemedim" şeklinde konuştu.

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