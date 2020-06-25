BIST 114.510
DOLAR 6,84
EURO 7,68
ALTIN 387,73
YEREL

Kadıköy'de çırıl çıplak soyunan kadın intihara kalkıştı! İşte o anlar

Kadıköy'de apartmanın balkonundan çıplak şekilde bir kadın kendini aşağıya bırakarak intihara kalkıştı. Kadının balkondan atlama anı kameralar tarafından kaydedildi.

Olay Yoğurtçu Parkı sokak üzerinden bulunan binada 11.30 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının bilgisine göre psikolojik sorunları olan kadın çıplak bir şekilde balkonun demir parmaklıklarına oturdu. Çıplak bir vaziyette demir parmaklıklarda bekleyen kadın daha sonra demir parmaklıklardan kendini pencere tarafına alarak 5'nci kattan aşağıya bıraktı. O anlar ise kameralar tarafından kaydedildi. Vatandaşların çığlıkları arasında itfaiyenin minderi üzerine çakılan kadına ilk müdahaleye olay yerindeki 112 Sağlık Ekipleri yaptı. Sağlık ekipleri yaralı olan kadını ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kadın hastanede tedavi altına alırken polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

İntihar anı kamerada

Kadıköy'de çıplak bir şekilde balkondan atlayan kadının atlama anı kameralar tarafından kaydedildi. Balkonda bir müddet çıplak vaziyette duran kadın daha sonra kendini aşağıya bıraktı. O anlar ise kameralara yansıdı.

İntiharı gören Kubilay Küçüksolmaz, "Balkondan atlayan kadını maalesef tanımıyoruz. Gelen seslere dışarı çıktım balkondaydı. İntihara kalkıştı. Kendisi direk boşluğa bıraktı. Önceden elbiseleri giyinikti. Elbiselerini çıkardı atladı. Sağlık durumunun iyi olduğunu söylediler. Hastaneye götürdüler“ diye konuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Göztepe'de Volkan Babacan sesleri
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 10 bini aştı
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Almanya'da Türk dönercide koronavirüs şoku! 17 kişinin testi pozitif çıktı
Avrupa Parlamentosu'ndan dikkat çeken çıkış: Bunu yapan Türkiye'ye minnettarız
AYM'den CHP'nin 'Af Yasası' başvurusuyla ilgili flaş karar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Van’da 5.4 büyüklüğünde deprem! O anlar böyle kaydedildi
Üsküdar’da pes dedirten görüntü; Kur’an-ı Kerim’i yırtarak çöpe attı
Pazar günü sokağa çıkma yasak saatleri 28 Haziran kaçta başlıyor?
Hülya Avşar peçe yorumuyla olay oldu! Tepkiler çığ gibi büyüdü
Bakan Süleyman Soylu İdlib için toplanan para miktarını duyurdu
Cumartesi günü sokağa çıkma yasak saatleri 27 Haziran kaçta başlıyor?
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi
Steam indirime giren oyunlar hangisi 2020 Steam indirimli oyunlar listesi