BIST 114.225
DOLAR 6,86
EURO 7,69
ALTIN 388,86
YEREL

Manisa'da dehşete düşüren görüntüler! Yaşlı adam sele kapıldı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Büyükbelen Mahallesi'nde yaklaşık 30 dakika süren şiddetli sağanak sonrasında meydana gelen sele kapılan yaşlı adamın sürüklenmesi görüntülendi.

23 Haziran Salı günü Büyükbelen Mahallesi'nde 6 evin zarar gördüğü, 2 evin yıkıldığı sağanakta, sele kapılarak metrelerce sürüklenen 70 yaşındaki Cemalettin Gürgönül'ün yaşadığı dehşet anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde yaşanan sel felaketinde evinde mahsur kalan 70 yaşındaki Cemalettin Gürgönül'ün evini sel sularının basması, suların birden yükselerek yaşlı adamla birlikte evin bazı bölümlerini de sürüklemesi görünüyor.

Çevredeki vatandaşlar tarafından sel sularından kurtarılan ve tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen Gürgönül, yaşadığı anları hatırlamadığını belirtti.

Gürgönül, "Mahalleli beni selin içinden kurtarmış Allah kendilerinden razı olsun. Ne olduğunu anlamadım. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Şükür iyiyim. Allah daha beterinden korusun." dedi.

Saruhanlı ilçesinde 2 gün önceki sel nedeniyle 2 ev yıkılmış, 6 evde zarar oluşmuş, bazı çiftçilerin hayvanları telef olmuş ve ekili alanlar zarar görmüştü.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İBB Fatih Sultan Mehmet'in portresine servet ödedi
Bakan Soylu'nun toplantısına telefonla bağlanan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları arttı! 'Taziye ikna ekipleri' göreve başladı
Barış Terkoğlu: 2012 yılında Barış'la görevlendirildik ve Pensilvanya'ya gittik
ATV Haber'de üst düzey isim görevden alındı! e-postayla duyuruldu
HDP Genel Başkanı Mithat Sancar söyledi bunu! PKK ile hiçbir ilişkimiz yok
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Van'da deprem oldu! O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı!
Kazada yaralanan 8 Yaşındaki Azra’nın feryadı “Baba benim elimi bırakma”
Kırklareli'deki liselerin yüzdelik dilimleri kaç 2020 tablosu
Show TV Kuaförüm Sensin'de Bülent Ersoy'un kıyafeti olay
Bursa'daki selde ailesini kaybetti! Yardım isteme anları yürek dağladı
Bakan Kurum'dan 'sel hasarı' açıklaması
Hülya Avşar skandal 'peçe' yorumunu niye yaptı?
Kocaeli'deki liselerin LGS yüzdelik dilim puanları 2020 kaç?